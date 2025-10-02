«Ненавидим миллиардеров»: протестующие в Париже ворвались в автосалон Tesla

Французские протестующие ворвались в салон Tesla с криками против миллиардеров

Французские протестующие в Париже в ходе массовых акций против предложенных властями мер жесткой экономии и роста цен ворвались в магазин продаж машин Tesla. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ненавидим миллиардеров», — кричали протестующие.

В сентябре премьер-министр Франции Себастьен Лекорню на своей странице в соцсети X сообщил о намерении провести консультации с представителями профсоюзов после масштабных акций протеста против сокращения расходов на социальные нужды.

При этом Лекорню осудил противоправные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов и служб спасения, а также акты вандализма, совершенные на территории Франции.

Французская газета Le Figaro со ссылкой на Всеобщую конфедерацию труда (CGT) в середине сентября сообщила, что по всей Франции в протестах приняли участие «более миллиона человек». При этом за пределами Парижа во второй половине дня власти насчитали 282 477 участников протестов.

Ранее во Франции протестующие заблокировали завод по производству вооружений.