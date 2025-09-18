Премьер Франции обсудит с профсоюзами их требования после протестов в стране

Лекорню обсудит с профсоюзами их требования после манифестаций по всей Франции

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню на своей странице в соцсети X сообщил о намерении провести консультации с представителями профсоюзов после масштабных акций протеста против сокращения расходов на социальные нужды.

«Требования, выдвинутые представителями профсоюзных организаций и озвученные участниками шествий, находятся в центре начатых мной консультаций. В ближайшие дни я вновь встречусь с представителями профсоюзов», — написал он.

При этом Лекорню осудил противоправные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов и служб спасения, а также акты вандализма, совершенные на территории Франции.

«Насилие не является законным методом политической борьбы, и никто не должен его оправдывать», — подчеркнул премьер.

До этого глава МВД Франции Брюно Ретайо сообщил, что в стране сотрудники полиции задержали 309 человек на акциях протеста, в том числе 134 взяты под стражу.

По словам министра, в манифестациях приняли участие 7,3 тыс. «радикально настроенных лиц», которым не удалось блокировать республику.

Ранее во Франции протестующие заблокировали завод по производству вооружений.