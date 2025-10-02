Трамп рассказал о возможных последствиях шатдауна в США

Члены Демократической партии хотят отдать деньги на медобслуживание нелегалам и открыть границы. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп на фоне частичной приостановки работы правительства (шатдаун).

«Демократы хотят отдать ваши деньги за медицинское обслуживание нелегальным иностранцам и открыть наши границы для преступников со всего мира. Это смертельная комбинация, потому что приедут все», — написал глава Белого дома.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

