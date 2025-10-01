Стало известно, как шатдаун в США повлияет на курс доллара

Инвестстратег Бахтин: доллар будет стоить 88 руб. к концу года из-за шатдауна в США

Из-за шатдауна в США доллар к концу года будет стоить 87-88 рублей, оценил для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Он добавил, что до этого события прогноз по курсу доллара к декабрю был 90+ рублей.

«Шатдауны означают усиление неопределенности на рынках, и это оказывает общее давление на американскую валюту. Но сейчас снижение индекса доллара составило меньше 1%, что в целом не превышает рамок краткосрочной волатильности. Дело в том, что последние данные по инфляции и занятости несколько снизили уверенность инвесторов по поводу готовности Федеральной резервной системы продолжать снижать ставки в октябре. Важно в этом плане, что покажет сентябрьский отчет Минтруда США (3 октября). Также в пользу доллара могут работать сигналы о подвижках в торговых переговорах Вашингтона и Пекина», — отметил Бахтин.

По его словам, все это значит, что в отношении к другим валютам доллар в ближайшее время сильно не изменится, но новые вводные способны оказать поддержку рублю.

Бахтин добавил, что прекращение финансирования правительства США — не новое и не экстраординарное явление, это уже 21-й шатдаун в истории США. Бахтин уточнил, что за кулисами этого процесса, как правило, ведется активный торг между партиями по поводу распределения бюджетных ресурсов. Последствия для самих Штатов носят в основном краткосрочный характер: парализованная бюджетная сфера замедлит деловую активность, объем и качество государственных услуг снизятся, временно сократятся налоговые поступления, около 700 тыс. работников отправятся в неоплачиваемый отпуск, заключил инвестстратег.

Курс доллара 1 октября к 11:55 мск в моменте опускался до 80,5 рубля.

