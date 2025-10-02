В МИД назвали постановкой для электората сообщения о российских дронах в Европе

Появление якобы российских беспилотников вблизи европейских аэропортов — это срежиссированная постановка для давления на электорат. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

За последние несколько дней в небе над аэропортами скандинавских стран были обнаружены беспилотники. По этим причинам закрывались воздушные гавани Осло, Копенгагена, Ольборга и нескольких других городов Дании и Норвегии. Что стоит за инцидентами с БПЛА, кому они выгодны и почему Швеция исторически склонна преувеличивать «русскую» угрозу — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

По данным немецкого издания Bild, массовые полеты дронов в последние дни были также зафиксированы над объектами критической инфраструктуры и стратегическими объектами Германии. В частности, несколько подозрительных беспилотников были замечены над верфью в городе Киль, а также университетской клиникой, электростанцией, местным парламентом и нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ), который снабжает топливом аэропорт Гамбурга. В городах Заниц и Росток дроны пролетали над военными объектами.

В публикации говорится, что личность операторов БПЛА установить не удалось. Однако эксперты отмечают, что эти инциденты в немецких городах схожи с недавними случаями полетов беспилотников в Дании.

Ранее Зеленский заявил, что его «ребята» уже в Дании и готовы помочь сбивать БПЛА.