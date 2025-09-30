«Найдут обломки с российскими номерами». Что стоит за инцидентами с дронами в Европе

За последние несколько дней в небе над аэропортами скандинавских стран обнаружены многочисленные формации беспилотных летательных аппаратов. По этим причинам закрывались воздушные гавани Осло, Копенгагена, Ольборга и нескольких других городов Дании и Норвегии. Что стоит за инцидентами с БПЛА, кому они выгодны и почему Швеция исторически склонна преувеличивать «русскую» угрозу, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Пока нет никаких признаков, что паника в странах Запада, связанная с полетами БЛА в районах интенсивного воздушного движения гражданских лайнеров, пошла на убыль. Психическое расстройство, охватившее самые широкие слои населения, только нарастает.

Государственную принадлежность беспилотных летательных аппаратов, совершающих полеты над скандинавскими странами, компетентным органам уточнить пока не удалось. Однако представители политического класса этих государств сразу приписали полеты БЛА России, назвав это провокацией со стороны Москвы.

Охота за «подлодками»

Нечто подобное происходило в скандинавских странах в 1980-1990 годах и даже в более поздние времена. К примеру, в этот период только в Швеции было зарегистрировано 6 437 наблюдений русских подводных лодок. В одном 2014 году, во время последнего инцидента, поступило около 300 сигналов от местного населения и только за одну неделю.

Истерия в Стокгольме тогда достигла такого уровня, что главнокомандующий Военно-морским флотом СССР адмирал флота Владимир Чернавин на пресс-конференции обратился к правительству Швеции с просьбой топить такие лодки и пообещал официальную благодарность тому шведскому командиру, кто сделает это.

Не отставала в этом плане от Швеции и Норвегия. В ноябре 1972 года ВМС Норвегии в Согне-фьорде несколько недель бомбардировали неопознанный подводный объект глубинными бомбами. Затем в апреле 1983 года подводная лодка была обнаружена в Хардангер-фьорде, и противолодочная операция с реальным бомбометанием вновь продолжалась две недели. Однако никакого результата достигнуто при этом не было.

Осенью 2001 года на дне фьорда в норвежской провинции Восточный Финнмарк (граничащей с Россией) были обнаружены даже следы гусениц подводного аппарата. Но уже в 2002 году официальная комиссия пришла к выводу, что никаких оснований для обвинений советской, а затем и российской стороны в подобных инцидентах нет.

Кому выгодно?

Предположим, что полеты БЛА над скандинавскими странами — провокация (как это трактуют в государствах-участниках НАТО). Однако за любой провокацией должны следовать какие-либо действия. К примеру, убийство Франца Фердинанда фон Габсбурга, эрцгерцога д'Эсте послужило предлогом к началу Первой мировой войны.

Вторая мировая война началась с якобы нападения на радиостанцию в Глайвице. На самом деле это была инсценировка, проведенная СС для создания повода для нападения Германии на Польшу.

Или же война во Вьетнаме стартовала 2 августа 1964 года с так называемого Тонкинского инцидента, когда эсминец ВМС США «Мэддокс» якобы подвергся атаке вьетнамских торпедных катеров.

Но вот если полеты БЛА над Данией или Норвегией приписывают России, то какие действия со стороны Москвы должны последовать после подобных акций? Ясного ответа у политических кругов Запада по этому поводу нет. Описать это по пунктам следовало бы.

А вот на вопрос «кому выгодно?» ответ однозначен — только Украине. Ведь в Киеве спят и видят — как бы втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой.

Теперь о том, что касается предстоящего определения возможной государственной принадлежности БЛА, осуществляющих полеты над скандинавскими странами. Если будут найдены обломки дронов с российскими серийными номерам и так называемыми шильдиками (информационными табличками, на которых размещены надписи и обозначения, относящиеся к маркируемому изделию), то вот абсолютно ничего удивительного в этом не будет.

На Украине сегодня с учетом интенсивных боевых действий столько обломков российских БЛА, что Киев подобные фрагменты может предоставлять западным странам железнодорожными составами. По большому счету, под каждым кустом на территории Дании или Норвегии можно высыпать по самосвалу подобной продукции. Так что это не будет доказательством при любых вариантах.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).