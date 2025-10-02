На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польский евродепутат призвал организовать побег подозреваемого в теракте на «Севпотоке»

Danish Defence Command/Reuters

Польша не должна преследовать гражданина Украины, подозреваемого в совершении теракта на газопроводе «Северный поток», и в целом могла бы помочь ему исчезнуть. Об этом заявил польский депутат Европарламента Тобиаш Бохеньский в интервью радиостанции RMF FM.

«Если говорить о государственном интересе, то Польша абсолютно точно не должна ни экстрадировать его, ни преследовать», — сказал Бохеньский.

Отвечая на вопрос ведущего, стоит ли задержанному украинцу «убежать, затеряться где-нибудь», евродепутат заявил, что именно так и решаются подобные проблемы в мире.

«Мы не знаем, виновен он или невиновен», — сказал Бохеньский.

По его словам, Польша могла бы «тихо дать понять немцам, что не заинтересована в привлечении к ответственности подозреваемых во взрыве газопровода».

30 сентября RMF FM сообщила, что в Польше задержали гражданина Украины Владимира Ж., разыскиваемого Германией за подрыв «Северного потока». 1 октября Окружной суд Варшавы арестовал его на семь суток.

На данный момент решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Германию. Сам украинец отрицает свою вину в подрыве «Северных потоков».

Ранее военный эксперт предположил, что Украина лишь прикрывала операцию по подрыву «Северных потоков».

