Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался признать свою вину

РИА Новости

Задержанный в Польше украинец Владимир Ж. последовательно не признает вину в подрыве «Северных потоков». Об этом заявил адвокат гражданина Украины Тимотеуш Папроцкий, передает телеканал TVN24.

«Преследуемый последовательно не признает своей вины и указывает, что не совершал никакого преступления в ущерб Германии», — подчеркнул он.

О задержании гражданина Украины 30 сентября сообщило издание RMF FM. Мужчину разыскивала Германия на основании европейского ордера на арест. По словам пресс-секретаря прокуратуры, Польша уже пыталась задержать Владимира Ж. в 2024 году. Однако, как утверждает представитель ведомства, на тот момент он уехал на Украину.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру.

Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе чушью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ заявили о нежелании Берлина расследовать теракт на «Северных потоках».

