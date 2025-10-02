На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-генсек НАТО заявил, что «коалиция желающих» больше похожа на «коалицию ожидающих»

Расмуссен: у «коалиции желающих» нет прогресса, это «коалиция ожидающих»
Ruslan Kaniuka/Global Look Press

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью испанской газете El Mundo заявил, что так называемая «коалиция желающих» по поддержке Украины не добилась никакого прогресса, и назвал ее «коалицией ожидающих».

«Спасибо, что в рамках «коалиции желающих» ведутся обсуждения, но она больше похожа на «коалицию ожидающих». Прогресса нет», — сказал он.

До этого сообщалось, что «коалицию желающих» создали не для агрессии против России. По словам европейского источника РИА Новости, это объединение представляет собой «механизм безопасности, предупреждения». Речь, прежде всего, идет о помощи Украине, подчеркнул он.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих», на которой президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении 26 стран предоставить Украине гарантии безопасности после окончания военного конфликта, но отказался перечислить эти страны. Французский лидер уточнил, что гарантии безопасности будут включать присутствие международных сил на суше, на море и в воздухе. При этом отправлять свои войска на Украину отказались Польша, Италия, Хорватия и Болгария.

Встреча участников «коалиции желающих» прошла в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее аналитик Гилл заявил, что никто в ЕС и НАТО не готов отправлять войска на Украину, несмотря на заявления «коалиции желающих».

