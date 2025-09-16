В Европе объяснили, зачем была создана «коалиция желающих»

РИА Новости: «коалиция желающих» создана не для агрессии против РФ

«Коалицию желающих» создали не для агрессии против России, это механизм безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник.

«Это механизм безопасности, предупреждения... Речь идет о помощи Украине», — заявил собеседник агентства.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих», на которой президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о намерении 26 стран предоставить Украине гарантии безопасности после окончания военного конфликта, но отказался перечислить эти страны. Он уточнил, что они будут включать присутствие международных сил на суше, на море и в воздухе. Отправлять свои войска на Украину отказались Польша, Италия, Хорватия и Болгария.

Встреча участников «коалиции желающих» прошла в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

По мнению американского аналитика Стива Гилла страны Европы не готовы отправлять своих военных на Украину, несмотря на заявления «коалиции желающих».

Ранее Зеленский рассказал о главной гарантии безопасности Украине.