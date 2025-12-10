На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В налоговой службе Украины провели обыски

Экономическая правда: НАБУ провело обыски в налоговой службе Украины
Михаил Маркив/РИА Новости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в центральном аппарате, Хмельницком и Николаевском управлениях Государственной налоговой службы (ГНС) республики. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники.

«Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в центральном аппарате государственной налоговой службы Украины, а также в ряде областных управлений ГНС», — говорится в публикации.

Причина обысков не уточняется, следственные действия могут производиться по делу о масштабной коррупции в энергетике

Как пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на ГНС, речь может идти о расследовании по факту покрывательства фиктивных компаний, причастных к коррупции в различных ведомствах Украины в период с 2024 по 2025 год. Кроме того, издание утверждает, что обыски также проводят во Львовской и Запорожской областных управлениях украинской налоговой службы.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и его «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее в Раде анонсировали пополнение в списке фигурантов дела «кошелька Зеленского».

Новости Украины
