«Радиостанция Судного дня» передала 12-е послание за день

Радиостанция Судного дня передала слова покаянный, испитой и гласоджут
Борис Приходько/РИА Новости

«Радиостанция Судного дня» еще два новых послания: покаянный, испитой и гласоджут. Об этом написал Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Десятое сообщение, состоящие из двух слов, прозвучало в эфире в 14:34 по московскому времени.

«НЖТИ 41651 ПОКАЯННЫЙ 8135 3102 ИСПИТОЙ 5696 6165», — говорится в сообщении.

11-е послание «Радиостанция судного дня» передала всего через несколько минут, в 14:37 по московскому времени.

«НЖТИ 69674 ГЛАСОДЖУТ 1642 5943», — звучало в эфире.

Следом в эфир вышло 12-е сообщение в 14:58 по мск.

«НЖТИ 99247 ЕНОТОБЮСТ 3406 1012», — указано в расшифровке.

В предыдущем, 9-м послании было слово «бесподобный».

Это стало продолжением серии сигналов, начавшейся в 09:07 по московскому времени. Утром станция выдала восемь сообщений с позывными «НЖТИ» и набором кодовых слов — «Мюоносвод», «Спинобаз», «Фригория», «Опальный», «Сноповый», «Дымозюзя», «Анусокеб», «Централ», «Котовоин» и «Комплектный». Последние из этих передач были зафиксированы около 13:08 — «жужжалка» передала странное «крясосыч».

В начале декабря УВБ-76 также передавала отдельные слова, в том числе «живодерка» и «дерношиип», смысл которых остается неизвестным. 1 декабря радиостанция выдала четыре последовательных послания, завершив их словом «Ошохлыш».

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».

