Власти Украины заключили сделку о замене ценных бумаг

Украина и группа инвесторов достигли соглашения о замене ценных бумаг, привязанных к экономическому росту, на облигации нового, более низкого класса надежности на сумму $3,2 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство уточняет, что сделка стала результатом многомесячных переговоров по так называемым варрантамособое условие, встроенное в долговую сделку. В случае, если экономика будет расти быстро — инвестор получит дополнительный доход ВВП, которые не были включены в реструктуризацию украинского долга в размере $20 млрд из-за сложности выплат.

Bloomberg также пишет, что сделку одобрили кредиторы, включая хедж-фонды Aurelius Capital и VR Capital. При этом коммерческие условия остались прежними, но были улажены юридические детали и вопросы защиты прав держателей, говорится в материале агентства.

Накануне стало известно, что Украина должна заплатить Международному валютному фонду (МВФ) более $170 млн по долгам.

Общий долг Украины перед фондом сейчас составляет более $14 млрд. Ожидается, что он продолжит расти после того, как в конце ноября МВФ сообщил о предварительном соглашении, в рамках которого Киеву будет предоставлено дополнительное финансирование на еще $8,2 млрд.

Ранее сообщалось, что размер госдолга Украины на одного человека достиг $6821.