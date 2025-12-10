На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Минюста ответил, можно ли сравнивать иноагентов с декабристами

Глава Минюста Чуйченко: декабристов нельзя сравнивать с иноагентами
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Приравнивать декабристов к современным иноагентам неправильно. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, слова которого передает ТАСС.

Глава ведомства пояснил, что участники восстания 1825 года были субъектами, а не агентами иностранного влияния. По его словам, лидеры декабристов, такие как Павел Пестель и Никита Муравьев, ориентировались на политический опыт Соединенных Штатов.

«Сейчас часто по аналогии пытаются приравнять декабристов к иноагентам. Так вот, не были они иноагентами, и не были они и агентами иностранного влияния, они были субъектами иностранного влияния», — сказал Чуйченко.

20 ноября Государственная дума приняла законопроект, который ужесточает налогообложение для лиц, признанных иностранными агентами, включая введение единой ставки НДФЛ в размере 30%. Поправки вносятся в Налоговый кодекс в составе бюджетного пакета и вступят в силу через месяц после официальной публикации закона, но не раньше начала очередного налогового периода.

Ранее в Госдуме раскрыли, как иноагенты хотят «взорвать Россию изнутри».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами