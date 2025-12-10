Глава Минюста ответил, можно ли сравнивать иноагентов с декабристами

Приравнивать декабристов к современным иноагентам неправильно. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, слова которого передает ТАСС.

Глава ведомства пояснил, что участники восстания 1825 года были субъектами, а не агентами иностранного влияния. По его словам, лидеры декабристов, такие как Павел Пестель и Никита Муравьев, ориентировались на политический опыт Соединенных Штатов.

«Сейчас часто по аналогии пытаются приравнять декабристов к иноагентам. Так вот, не были они иноагентами, и не были они и агентами иностранного влияния, они были субъектами иностранного влияния», — сказал Чуйченко.

20 ноября Государственная дума приняла законопроект, который ужесточает налогообложение для лиц, признанных иностранными агентами, включая введение единой ставки НДФЛ в размере 30%. Поправки вносятся в Налоговый кодекс в составе бюджетного пакета и вступят в силу через месяц после официальной публикации закона, но не раньше начала очередного налогового периода.

Ранее в Госдуме раскрыли, как иноагенты хотят «взорвать Россию изнутри».