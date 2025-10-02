Крупнейшие страны ЕС скептически отнеслись к идее «стены дронов»

Крупнейшие экономики Европы – Франция, Германия, Италия и Испания скептически отнеслись к идее создания «стены дронов» на границе с Россией, продемонстрировав разногласия внутри ЕС по этому вопросу. Об этом сообщает Euractiv.

В материале отмечается, что на встрече в Копенгагене лидеры стран Евросоюза высказывали самые разные мнения по этому поводу.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон, обычно поддерживающий военные инициативы, высказался крайне осторожно. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц проигнорировал эту тему, премьер Испании Педро Санчес уклонился от вопросов о «стене дронов», а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала учитывать и другие границы Евросоюза.

По мнению авторов, такая позиция говорит о расколе между крупнейшими экономиками ЕС и странами на востоке политического объединения.

29 сентября бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации. Он уверен, что НАТО следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

Ранее Макрон заявил о конфронтации Европы с Россией.