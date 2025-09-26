В Евросоюзе предложили новые правила передвижения для российских дипломатов

Европейская служба внешних связей (EEAS), отвечающая за взаимодействие Евросоюза с другими странами, предложила в рамках будущего 19-го пакета санкций обязать российских дипломатов, находящихся в долгосрочных командировках в странах ЕС, сообщать о каждом своем перемещении внутри союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

По информации собеседника агентства, внедрение такой системы уведомлений даст возможность странам-членам отказывать во въезде российским дипломатам, если они этого захотят. Подчеркивается, что страны Балтии и Чехия уже с прошлого года активно выступают за ограничение передвижения российских дипломатических работников.

Постоянные представители стран-членов Евросоюза в пятницу, 26 сентября, проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му пакету антироссийских санкций.

В рамках этого пакета Еврокомиссия планирует усилить экспортный контроль в отношении предприятий из России, Индии и Китая, а также ввести запрет на экспорт ряда химических веществ, руд, металлов и солей. Кроме того, ЕС намерен ограничить деятельность особых экономических зон в России.

