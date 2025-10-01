Зеленский: Украина полностью готова к началу переговоров по вступлению в ЕС

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский: Киев полностью готов к первому этапу переговоров о вступлении в ЕС
Stefan Jeremiah/AP

Украина полностью готова к началу первого этапа переговоров по вступлению в Евросоюз, Киев провел «скрининг» законодательства на соответствие требованиям ЕС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы полностью готовы к открытию кластера 1 в переговорах по членству в Евросоюзе – кластера «основы». Нам нужен реальный прогресс в этом вопросе», — отметил он.

По словам Зеленского, Украина завершила «внутренний скрининг» законодательства на соответствие нормам Евросоюза и сделала это «быстрее, чем кто-либо».

Европа должна придерживаться своих обещаний, считает украинский лидер.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан завил, что вступление Украины в ЕС будет означать прямое участие Европы в вооруженном конфликте, а также отправку денег европейских налогоплательщиков Киеву — Венгрия выступает решительно против.

Ранее в МИД России предупредили об амбициях Украины по втягиванию Европы в конфликт с РФ.

