На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД предупредили об амбициях Украины по втягиванию Европы в конфликт с РФ

Мирошник: Украина стремится втянуть Европу в непосредственный конфликт с Россией
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Власти Украины хотят втянуть Европу в непосредственный конфликт с Россией. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Украина, безусловно, имеет амбиции и на втягивание Европы в непосредственный конфликт, но это более масштабная цель», — сказал Мирошник.

По его словам, сейчас перед Киевом стоит другая ключевая задача — получить деньги на поддержание украинского бюджета и продолжение военных действий против РФ. Мирошник добавил, что суммы, которые требуют киевские власти, весьма внушительны даже для крупного европейского бюджета.

До этого в Службе внешней разведки (СВР) России также заявили о попытках Украины втянуть европейские страны, состоящие в НАТО, в вооруженное противостояние с Россией. Там отметили, что украинские власти перед лицом неотвратимого поражения готовы, прикрываясь странами Европы, пойти во все тяжкие, даже ценой разжигания «большой войны».

В СВР не исключили, что операция Украины будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, чтобы вызвать общественный резонанс.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия и ЕС не воюют с РФ, а говорящие обратное играют в опасную игру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами