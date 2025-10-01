На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко одобрил изменения в договор с РФ о военно-техническом сотрудничестве

Лукашенко одобрил проект изменений в договор с РФ о военном сотрудничестве
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект изменений в договор с Россией о развитии военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает БелТА.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал указ №353, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», — сказано в сообщении агентства.

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси получил полномочия вести переговоры по проекту документа и подписать его после рассмотрения в правительстве.

1 октября Сбер и министерство связи и информатизации Белоруссии заключили меморандум о сотрудничестве в сфере цифрового развития. Подписи под документом в рамках Moscow Startup Summit поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и министр связи и информатизации Белоруссии Кирилл Залесский.

Ранее Лукашенко рассказал о готовности России делиться секретами в атомной сфере.

