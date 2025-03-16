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В АП заявили, что РФ и Белоруссии предстоит много работы для запуска совместного производства БПЛА

Орешкин: для запуска производства БПЛА в Белоруссии предстоит большая работа
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Павел Лисицын/РИА Новости

России и Белоруссии предстоит большая работа для запуска совместного производства беспилотников на белорусской территории. Об этом заявил РИА Новости замглавы администрации президента Максим Орешкин.

«Предстоит большая, очень детальная работа по целому ряду направлений», — сказал он, отметив, что перед размещением совместного производства беспилотников в Белоруссии необходимо решить много вопросов.

По его словам, речь идет не только о производстве, а об «гармонизации регуляторики и выработке принципов технологического суверенитета в этом процессе».

6 марта белорусский президент Александр Лукашенко посетил выставку российских беспилотных авиационных систем. Там он заявил, что республика готова построить завод по производству беспилотников на своей территории.

Орешкин во время встречи с Лукашенко заявлял, что российская сторона предлагает построить предприятие, которое может выпускать до 100 тыс. единиц ежегодно.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск внесут изменения в договор о военно-техническом сотрудничестве.

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