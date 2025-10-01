На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали не обижаться на слова Орбана о «слабой» России

Депутат Журова призвала не обижаться на слова Орбана о слабой России
Radovan Stoklasa/Reuters

Не стоит обижаться на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, Россия «слаба» в сравнении с Европой, нужно смотреть на конкретный контекст. Об этом NEWS.ru заявила первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

«Не вижу в словах Орбана чего-то обидного. Давайте смотреть на факты. В совокупности население Европы больше. В каких-то сферах они нас превосходят, а в каких-то — мы их. И нужно смотреть на контекст. Он же, наоборот, успокаивает европейцев», — сказала Журова.

Она напомнила, что Орбан сделал это заявление в контексте отсутствия у России причин нападать на страны Евросоюза. Депутат допустила, что некоторые представители прессы неверно интерпретировали слова премьера Венгрии, и люди не поняли, как «Орбан из друга превратился во врага».

Журова призвала не критиковать Орбана, иначе «он обалдеет» от того, что призывал европейцев успокоиться, а «мы выставили его врагом».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в подкасте Harcosok Órája заявил, что Европа сильнее России во всех измерениях и пообещал сбивать российские БПЛА, если они окажутся в воздушном пространстве страны. При этом он раскритиковал позицию части стран Евросоюза, которые «ведут себя так, будто им грозит опасность» из-за БПЛА.

«Мы [Европа] сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабы. Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба», – сказал Орбан.

Ранее Орбан анонсировал «бой в клетке» на предстоящем саммите ЕС.

