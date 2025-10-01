На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан анонсировал «бой в клетке» на предстоящем саммите ЕС

Премьер Орбан заявил, что его ждет «бой в клетке» на предстоящем саммите ЕС
Jacob King/Pool Photo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на предстоящем неформальном саммите Евросоюза в Копенгагене его ждет «бой в клетке», поскольку другие страны регулярно оказывают давление на Будапешт по вопросу Украины. Публикация появилась на его странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня отправляюсь в Копенгаген. Надо оставаться в здравом уме. Нас ждет опасный саммит ЕС. Это будет бой в клетке», — написал Орбан.

Он напомнил о заявлениях ряда европейских лидеров о том, что ЕС якобы находится в состоянии войны с Россией, и на Венгрию нужно давить ради скорейшего разрешения вопроса по евроинтеграции Украины.

Премьер Венгрии подчеркнул, что «по соседству ведется не наша война». Кроме того, в ЕС нет единства по вопросу принятия Украины, и без Будапешта разрешить проблему нельзя. Он также вновь отказался отправлять деньги Киеву при действующем правительстве.

Накануне Орбан также заявлял, что Европа сильнее России во всех измерениях и пообещал сбивать российские БПЛА, если они окажутся в воздушном пространстве страны. При этом он раскритиковал позицию части стран Евросоюза, которые «ведут себя так, будто им грозит опасность» из-за БПЛА.

Ранее Кулеба назвал ошибку Украины, которая не позволила выйти на границы 1991 года.

