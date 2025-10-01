На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ рассказали о работе по возобновлению авиасообщения с США

Рябков: Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямых рейсов
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия настойчиво добивается от США диалога по вопросу возобновления прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы ставим этот вопрос (о возобновлении прямых авиарейсов. — «Газета.Ru») перед американцами настойчиво. Это один из тех сюжетов, который отрабатывается в межконсультационный период», — сообщил Рябков.

Он отметил, что некоторые предложения российской стороны сейчас находятся на рассмотрении в Вашингтоне.

3 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделала США конкретные предложения по возобновлению прямого авиасообщения между странами. Она добавила, что этого хотят люди. По словам дипломата, сегодня для пресечения Атлантического океана требуется около суток с учетом пересадок и стыковок в аэропортах других стран. При этом в прежние времена этот путь составлял всего 9 часов, и «удобно было всем», отметила Захарова. Она добавила, что пока сложно сказать о конкретных сроках возобновления прямых перелетов между Россией и США.

Ранее в АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США.

