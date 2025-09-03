Захарова рассказала о ходе переговоров РФ и США о возобновлении прямых перелетов

Россия сделала США конкретные предложения по возобновлению прямого авиасообщения между странами, поскольку этого хотят люди. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что сегодня для пресечения Атлантического океана требуется около суток с учетом пересадок и стыковок, в прежние времена этот путь составлял всего 9 часов, и «удобно было всем».

Захарова напомнила, что операторами были российские перевозчики, которые прекрасно выполняли эту функцию во взаимодействии с американскими авиакомпаниями, рейсы были на высоком уровне обслуживания.

По словам представителя МИД, это было «не просто для какой-то рекламы или саморекламы, а для удобства людей, которые ездили в Россию и США, а также использовали рейсы для того, чтобы добраться с континента на континент.

Соответствующее предложение российская сторона уже направила США, дальше предстоит работать над его реализацией. Пока сложно сказать о конкретных сроках возобновления прямых перелетов, поделилась Захарова.

Ранее в АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США.