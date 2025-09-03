На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова рассказала о ходе переговоров РФ и США о возобновлении прямых перелетов

Захарова: Россия сделала США конкретные предложения по прямым перелетам
true
true
true
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Россия сделала США конкретные предложения по возобновлению прямого авиасообщения между странами, поскольку этого хотят люди. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что сегодня для пресечения Атлантического океана требуется около суток с учетом пересадок и стыковок, в прежние времена этот путь составлял всего 9 часов, и «удобно было всем».

Захарова напомнила, что операторами были российские перевозчики, которые прекрасно выполняли эту функцию во взаимодействии с американскими авиакомпаниями, рейсы были на высоком уровне обслуживания.

По словам представителя МИД, это было «не просто для какой-то рекламы или саморекламы, а для удобства людей, которые ездили в Россию и США, а также использовали рейсы для того, чтобы добраться с континента на континент.

Соответствующее предложение российская сторона уже направила США, дальше предстоит работать над его реализацией. Пока сложно сказать о конкретных сроках возобновления прямых перелетов, поделилась Захарова.

Ранее в АТОР оценили сроки запуска прямых перелетов между Россией и США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами