Экс-министра обороны Британии назвали «злобствующим и сумасшедшим» после слов о Крыме

Сенатор Алтабаева назвала экс-главу МО Британии сумасшедшим из-за слов о Крыме
true
true
true
close
Global Look Press

Призыв бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса сделать Крым «непригодным для жизни» говорит о том, что произносивший такие слова — «сумасшедший» человек. Об этом заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

По ее словам, Великобритания всегда крайне негативно относилась к поступательному развитию России и во все времена вынашивала планы, если не уничтожения российского государства, то его «расчленения и ослабления».

Алтабаева считает, что своим заявлением Уоллес перешел все разумные рамки.

«Это злобствующий, не совсем здоровый, сумасшедший человек. Потому что призвать к тому, чтобы уничтожить население целого полуострова только за то, что они русские люди, так ненавидеть нашу Родину — это за гранью добра и зла», — сказала сенатор.

30 сентября на Варшавском форуме безопасности Уоллес призвал Запад обеспечить Украину возможностями для того, чтобы сделать Крым «непригодным для жизни». По его словам, это будет ударом по самолюбию президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крым со «Святой горой».

Ранее Аксенов увидел в диалоге Путина и Трампа новые возможности для Крыма.

