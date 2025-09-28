Аксенов увидел в диалоге Путина и Трампа новые возможности для Крыма

Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа открывает новые возможности для Крыма. Такое мнение выразил глава полуострова Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

«Я как гражданин России радуюсь, что у нашего лидера выстраиваются с американским президентом рабочие отношения. <…> Для нас тоже это новое окно возможностей», — высказался Аксенов.

Он отметил, что при Трампе политика США кардинально изменилась. Глава Крыма считает, что когда у власти был Джо Байден, Соединенные Штаты держали курс на наращивание украинского конфликта и противостояния между Москвой и Вашингтоном.

Аксенов обратил внимание на то, что Трамп смог вникнуть в то, что происходит и увидеть предпосылки, которые способствовали началу специальной военной операции (СВО) на Украине. Также глава Белого дома дал оценку и по Крыму, заявил глава полуострова. Аксенов напомнил позицию Трампа, который назвал Крым российским навсегда.

«Чем лучше будут отношения наших лидеров, тем больше перспектив для мирного урегулирования», — подытожил Аксенов.

До этого Дональд Трамп заявлял, что Крым «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер отметил, что этот факт хорошо понимает и украинский президент Владимир Зеленский. По мнению Трампа, полуостров стал частью России уже довольно давно.

Ранее Трамп рассказал об обсуждении с Украиной территорий, которые она потеряет.