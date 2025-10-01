На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова назвала следующий объект гонений в Молдавии

Захарова не исключила, что церковь станет следующим объектом гонений в Молдавии
Максим Блинов/РИА Новости

Следующим этапом политических гонений в Молдавии могут стать церковные институты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Вы можете уже, к сожалению, начинать обратный отсчет [до начала гонений на церковь в Молдавии]. Здесь нет даже другого мнения», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, таким образом Запад стремится уничтожить традиционные устои и веру, которые наполняли души людей добром. Однако она обратила внимание, что вера молдаван сильна, поэтому бороться с ней будет очень сложно.

«С людьми без веры можно делать все что угодно. С людьми, которые верят, просто так не расправишься. Но будет тяжело», — сказала она.

Также представитель МИД заявила, что преследования оппозиции в Молдавии идут «откровенно по-диктаторски», обратив внимание, что это показывает «глобальный провал» западных кураторов Кишинева.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов.

Ранее Санду захотела найти решение по выводу российских войск из Приднестровья.

