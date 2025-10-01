Захарова обвинила власти Молдавии в «диктаторском» подходе к оппозиции

Преследования оппозиции в Молдавии идут «по-диктаторски». Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Кто-то говорит о провале непрозападных сил, кто-то говорит о триумфе западных сил», — прокомментировали дипломат оценки выборов.

Несмотря на победу правящей партии, Захарова назвала ситуацию с выборами в Молдавии «глобальным провалом» Запада.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов.

Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать результаты выборов, назвав объявленные цифры результатом тотальных нарушений, фальсификаций и прямого вмешательства власти в избирательный процесс.

Ранее Павел Дуров рассказал о попытке давления на него перед выборами президента в Молдавии.