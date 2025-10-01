Президент Украины Владимир Зеленский, обвиняя Россию в инцидентах с беспилотниками в европейских странах НАТО, пытается скрыть отчаяние из-за неспособности изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо своем YouTube-канале.

Украинский лидер, получив данные разведки, объявил, что знает виновников этих атак, напомнил политик.

«Датчане говорят, что не знают, немцы говорят, что не знают, французы тоже, и только он все знает. Это просто смешно», — отметил Филиппо.

По мнению французского эксперта, действия Зеленского напоминают истерию, поскольку вместо фактов он приводит ничем не подтвержденные сведения о якобы российских беспилотниках.

30 сентября Служба внешней разведки России сообщила, что Украина готовит резонансную провокацию. По данным СВР, Киев после организованных им провокаций с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны-члены НАТО в вооруженное противостояние с Россией.

Ранее в МИД обвинили западные СМИ в сокрытии планов Украины устроить провокации.