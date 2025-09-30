В СВР заявили о подготовке Украиной резонансной провокации

СВР: в сценарии провокации ВСУ есть вариант с имитацией атаки на объекты Польши

Украина готовит резонансную провокацию. Об этом сообщила Служба внешней разведки России, передает РИА Новости.

Отмечается, что Киев после организованных им провокаций с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны-члены НАТО в вооруженное противостояние с Россией.

По данным СВР, реализация новой провокации будет доверена воюющим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевикам из «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) и белорусского «полка Калиновского.

Так, на территорию Польши планируется забросить диверсионно-разведывательную группу, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.

По информации российской спецслужбы, сценарий провокации разработан главным управлением разведки министерства обороны Украины совместно с польскими спецслужбами.

Власти Украины рассчитывают новой провокацией побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России, говорится в сообщении.

Ранее в МИД обвинили западные СМИ в сокрытии планов Украины устроить провокации.