СМИ в странах коллективного Запада игнорируют публикации в венгерской прессе о подготовке новых провокаций со стороны Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Удивительное дело. Получается, на те материалы, которые выходят в свободной прессе и рассказывают о готовящейся провокации с приведением данных, фактов, ссылаться нельзя никому, а вот ссылаться на какие-нибудь материалы типа «Би-би-си» о Буче... не то, что можно, а нужно всем», — обратила внимание дипломат.

Она назвала такую позицию двойными стандартами.

Захарова добавила, что журналисты, которые изначально публиковали информацию о готовящейся провокации со стороны Украины и развивают данную тему, теперь уже говорят о «целой серии подобных постановок».

Захарова обратила внимание, что Украина сама признавалась в совершении террористических атак и экстремистских акций, о которых писали венгерские журналисты, «буквально записывала их себе на счет в качестве побед».

Ранее депутат Госдумы обвинил Украину в запуске беспилотников в сторону Европы.