Французский политолог пожаловался на давление на тех, кто выступает за диалог с Россией

Политолог Шопрад: сторонников диалога с Россией называют «марионетками Москвы»
Владимир Сергеев/РИА Новости

Бывший депутат Европарламента, французский политолог Эмерик Шопрад в интервью ТАСС заявил, что на Западе политиков, выступающих за многополярный мир и диалог с Россией, нередко называют «марионетками Москвы».

Шопрад отметил, что подобное отношение сохраняется к тем, кто придерживается голлистской традиции независимой внешней политики Франции. По его словам, он еще до конфликта на Украине и прихода в политику отстаивал идею согласия с Россией, что отражено и в его первых книгах.

Политолог подчеркнул, что голлистская линия исходит из понимания Франции как самостоятельной державы, которая не должна становиться дополнением к другим центрам силы — будь то в прошлом Австро-Венгерская империя или современные США. Он добавил, что страна обладает потенциалом для независимого курса и способности формировать собственный дискурс на международной арене.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что западным странам необходимо прекратить политику эскалации и вернуться к диалогу с Россией. По его словам, сохранение нынешнего курса создает угрозу дальнейшего обострения международной обстановки.

Ранее финский президент Александр Стубб заявил, что Европа не ведет войну с Россией.

