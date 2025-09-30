Король Бахрейна получил от Путина в дар редких камчатских хищников

Королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе подарили двух камчатско-чукотских кречетов от имени президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

По данным ведомства, редких хищников специально вырастили в питомнике соколиного центра «Камчатка».

Директор департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды России Иван Кущ сообщил, что этот подарок символизирует уважение и желание развивать культурное и природоохранное сотрудничество между странами. Он отметил, что передача кречетов совпала с 35-летием установления дипломатических отношений между Россией и Бахрейном и подчеркнул значение совместных традиций соколиной охоты для укрепления межгосударственных связей и сохранения редких видов птиц.

В сообщении ведомства также указано, что Бахрейн в 2023 году присоединился к рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета и активно участвует в международном форуме «День сокола», который проходит ежегодно во Владивостоке. Кречет занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. В мировом масштабе на сокращение популяции вида влияют деградация мест обитания, истощение кормовой базы и браконьерство.

