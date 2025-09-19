На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент России исполнил мечту мальчика из Крыма

Аксенов сообщил, что президент Путин подарил школьнику из Крыма собаку
Telegram-канал Аксёнов Z 82

Президент России Владимир Путин реализовал мечту крымского школьника Кирилла Пономаренко, который написал главе государства письмо и попросил у него собаку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Руководитель региона сам вручил подарок от российского лидера и отметил, что всегда «приятно быть причастным к исполнению хоть и небольшой, но сокровенной детской мечты».

«Сегодня его мечта сбылась: от имени президента собака породы шпиц передана Кириллу и его маме Татьяне Сергеевне», — написал он.

По словам главы Крыма, мальчик показывает отличные результаты в учебе, принимает активное участие в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровня, награжден грамотами и дипломами.

В июне шестилетняя Мирослава Абрамова из города Сокола Вологодской области получила подарок от президента России Владимира Путина. Девочка очень любит животных и однажды она увидела по телевизору сюжет о том, как глава государства подарил щенка другому ребенку. Девочка написала письмо российскому лидеру и рассказала о своей мечте. Мечта стала реальностью, и у юной россиянки появился щенок породы ши-тцу.

Ранее Путин подарил новый «Урал» мотоциклисту с Аляски.

