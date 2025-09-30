На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии предложили распространить «стену дронов» на территорию Украины

Telegraph: Европе следует распространить защиту от дронов на западную Украину
Shutterstock

Европейские страны могут распространить на западную Украину так называемую «стену дронов», которую в настоящее время хотят организовать на границе для «защиты от России». Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Один из вариантов <...> заключается в размещении противовоздушного щита над западной Украиной для сбивания российских ракет и беспилотников, с возможностью в конечном итоге распространить этот щит <...> на сам Киев», — указано в материале.

Издание отмечает, что европейцам предстоит смириться с отсутствием помощи от США и учиться быть готовыми «применить силу» для защиты своих стран.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно украинские специалисты и технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской «стены дронов».

Он также сообщил, что в ходе ближайших совместных учений Украины и Дании будет отрабатываться противодействие ударным БПЛА. Результаты этой миссии, по словам Зеленского, сформируют основу для сотрудничества Украины с другими европейскими странами.

Ранее в СВР обвинили Украину в попытках втянуть НАТО в конфликт с Россией.

