Зеленский заявил, что опыт Украины станет основой для будущей европейской «Стены дронов»

Stefan Jeremiah/AP

Украинские военные прибыли в Данию для обмена опытом противодействия беспилотникам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Украинский опыт — самый актуальный сейчас в Европе», — написал Зеленский.

По его мнению, именно украинские специалисты и технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской «Стены дронов» — масштабного проекта, который гарантирует безопасность в небе.

В ходе совместных учений Украины и Дании будет отрабатываться противодействие ударным БПЛА. Результаты этой миссии, по словам Зеленского, сформируют основу для сотрудничества Украины с другими европейскими странами.

30 сентября британская газета Financial Times сообщила, что Украина разработала квадрокоптер в форме пули для уничтожения дронов. В публикации говорится, что этот аппарат способен развивать максимальную скорость более 315 км/ч, «рассекая украинское небо с визгом», непохожим на жужжание или гул.

Как пишет FT, Украина спешит произвести тысячи таких перехватчиков, чтобы сбивать российские ударные беспилотники дешевле и эффективнее. Также отмечается, что в Европе возрос интерес к этой разработке на фоне якобы вторжений российских дронов и самолетов в воздушное пространство стран НАТО.

Ранее Захарова обвинила Украину в намерении спровоцировать третью мировую войну.

