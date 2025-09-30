На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таубер назвала дело против нее в Молдавии расправой над оппозицией

Оппозиционный депутат Таубер заявила, что ее дело в Молдавии шито белыми нитками
Vladislav Culiomza/Reuters

Молдавский оппозиционный депутат Марина Таубер заявила в разговоре с РИА Новости, что ее дело в Молдавии шито белыми нитками.

«Суд вынес решение по политическому делу, шитому белыми нитками, без единого факта и доказательства. Это расправа над оппозицией, над блоком «Победа» и нашим лидером Иланом Мироновичем Шором», — сказала Таубер.

По ее словам, оппозиционеров преследуют не за поступки, а за то, что они называют вещи своими именами.

30 сентября суд в Кишиневе приговорил Таубер к 7,5 года лишения свободы по делу о «незаконном финансировании» партии «Шор». Известно, что срок депутат будет отбывать в тюрьме полузакрытого типа.

Таубер предъявили обвинение по нескольким эпизодам: фальсификация отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии, принятие незаконного финансирования во время выборов мэра города Бельцы и вмешательство в отправление правосудия.

Гособвинение просило для депутата 13 лет лишения свободы с запретом занимать государственные и политические должности.

Таубер также попала под санкции Великобритании.

Ранее экс-президент Молдавии заявил о недоверии граждан к Санду.

