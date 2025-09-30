Суд в Молдавии отправил в тюрьму оппозиционного политика Марину Таубер

Суд в Кишиневе приговорил политика Марину Таубер к 7,5 года тюрьмы

Суд в Кишиневе приговорил оппозиционного депутата парламента Молдавии Марину Таубер к 7,5 года лишения свободы по делу о «незаконном финансировании» партии «Шор». Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Свой срок Таубер будет отбывать в тюрьме полузакрытого типа.

Парламентария задержали в июле текущего года в аэропорту молдавской столицы, куда она прилетела после участия в съезде оппозиционного блока «Победа» в Москве.

Таубер предъявили обвинение по нескольким эпизодам: фальсификация отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии, принятие незаконного финансирования во время выборов мэра города Бельцы и вмешательство в отправление правосудия.

Гособвинение просило для депутата 13 лет лишения свободы с лишением права занимать государственные и политические должности.

Таубер также попала под санкции Великобритании.

