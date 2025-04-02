Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия наложила санкции на молдавского депутата Таубер и двух грузинских судей

Депутат Молдавии Таубер и два грузинских судьи попали под санкции Британии
close
Vladislav Culiomza/Reuters

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер, а также двое судей Тбилисского апелляционного суда Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе попали под санкции Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный санкционный список.

Помимо прочего, в перечень попали глава молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска, гендиректор АНО «Евразия» Нелли Парутенко и сама организация.

Указанным лицам запрещен въезд в Великобританию. Кроме того, Лондон заморозит их активы в королевстве, если таковые имеются.

До этого британское МВД сообщило, что находящиеся в Великобритании лица, которые сотрудничают с Россией, будут обязаны зарегистрироваться в перечне агентов иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS).

Власти сформируют список российских структур — сотрудничество с ними будет означать необходимость зарегистрироваться в FIRS. Уже известно, что в список войдут органы власти РФ, а также российские партии, такие как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и другие.

Ранее в правительстве РФ выразили опасение по поводу отмены антироссийских санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами