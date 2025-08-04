Названа дата вынесения приговора молдавскому оппозиционному депутату Таубер

Суд Кишинева 30 сентября вынесет приговор по делу оппозиционного депутата парламента Молдавии Марины Таубер. Об этом по итогам прений сообщил ее адвокат Сергей Морару в беседе с ТАСС.

«Заседание суда было перенесено на 30 сентября, когда судьи намерены высказать свой вердикт», — сказал правозащитник.

Он отметил, что в последнем слове Таубер отказали.

Во время слушания в Кишиневе, как пишет агентство, проходил митинг в поддержку оппозиционного депутата. Правоохранители оцепили квартал вокруг здания суда и не пропускали только участников процесса. Сторонники Таубер собрались на противоположной стороне улицы, пишет СМИ. Обвинение Таубер предъявили по нескольким эпизодам: эпизодам: фальсификация отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии, принятие незаконного финансирования во время выборов мэра города Бельцы и вмешательство в отправление правосудия.

Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы с лишением права занимать государственные и политические должности.

Накануне в Гагаузии прошел митинг в поддержку главы Евгении Гуцул. Участники единогласно приняли резолюцию, призвав власти Молдавии прекратить судебные преследования против главы автономии. В рамках акции советник главы автономии Михаил Влах зачитал резолюцию, в тексте которой требуется, чтобы власти Молдовии прекратили судебные преследования Гуцул, а также немедленно освободили ее из-под ареста 5 августа.

Ранее в МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул.