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Названа дата вынесения приговора молдавскому оппозиционному депутату Таубер

ТАСС: в Кишиневе 30 сентября вынесут приговор оппозиционному политику Таубер
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Vladislav Culiomza/Reuters

Суд Кишинева 30 сентября вынесет приговор по делу оппозиционного депутата парламента Молдавии Марины Таубер. Об этом по итогам прений сообщил ее адвокат Сергей Морару в беседе с ТАСС.

«Заседание суда было перенесено на 30 сентября, когда судьи намерены высказать свой вердикт», — сказал правозащитник.

Он отметил, что в последнем слове Таубер отказали.

Во время слушания в Кишиневе, как пишет агентство, проходил митинг в поддержку оппозиционного депутата. Правоохранители оцепили квартал вокруг здания суда и не пропускали только участников процесса. Сторонники Таубер собрались на противоположной стороне улицы, пишет СМИ. Обвинение Таубер предъявили по нескольким эпизодам: эпизодам: фальсификация отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии, принятие незаконного финансирования во время выборов мэра города Бельцы и вмешательство в отправление правосудия.

Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы с лишением права занимать государственные и политические должности.

Накануне в Гагаузии прошел митинг в поддержку главы Евгении Гуцул. Участники единогласно приняли резолюцию, призвав власти Молдавии прекратить судебные преследования против главы автономии. В рамках акции советник главы автономии Михаил Влах зачитал резолюцию, в тексте которой требуется, чтобы власти Молдовии прекратили судебные преследования Гуцул, а также немедленно освободили ее из-под ареста 5 августа.

Ранее в МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул.

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