В Госдуме усомнились в эффективности плана Трампа по Газе

Слуцкий: конфликт в Газе должен быть решен без давления извне
Alex Brandon/AP

Палестино-израильский конфликт должен решаться без давления извне, заявил «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он отреагировал на публикацию мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе.

«Россия поддерживает любые шаги в вопросах мирного разрешения палестино-израильского конфликта, прекращения огня и освобождения всех заложников. Но в то же время долгосрочная деэскалация требует выполнения резолюций ООН и, в первую очередь, создания и признания двух государств — Израиля и Палестины. К сожалению, этого в плане Трампа нет, есть только упоминание о самоопределении палестинского народа. Зато есть введение внешнего управления Газой. Насколько это будет способствовать полному прекращению кровопролития? И согласятся ли на это палестинцы? Вопросы серьезные, и они остаются открытыми. Решения здесь должны быть без давления извне. Остается пожелать всем сторонам стойкости. Россия готова приложить максимально возможные усилия для скорейшего урегулирования на Ближнем Востоке», — сказал Слуцкий.

29 сентября Белый дом по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обнародовал план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Документ, направленный на прекращение войны, предусматривает демилитаризацию анклава, освобождение заложников, масштабное восстановление инфраструктуры и создание условий для будущего мирного сосуществования.

Представляя мирный план, Трамп предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования.

Ранее Трамп назвал глупостью признание Палестины.

