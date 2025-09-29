На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал глупостью признание Палестины

Трамп: несколько стран по глупости признали палестинское государство
true
true
true

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что считает «глупостью» признание Палестины рядом государств. Об этом сообщаетРИА Новости.

«Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. На самом деле, я думаю, они делают это, поскольку очень устали от того, что происходит уже много десятилетий», – заявил американский лидер.

В ходе мероприятия, по данным агентства, Трамп также сказал, что рассчитывает на позитивный ответ от ХАМАС по мирному плану относительно сектора Газа. Однако, если ХАМАС откажет Америке, то Израиль может рассчитывать «на полную поддержку» Соединенных Штатов.

29 сентября пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай разместил в своем Telegram-канале фотографию главы государства с президентом США Дональдом Трампом, опровергнув слухи о том, что встречи между лидерами стран не было.

Ранее в РФ прокомментировали план мирного урегулирования Трампа.

