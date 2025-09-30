Глава минтранса Германии потерял сознание во время заседания кабмина

Глава министерства транспорта Германии Патрик Шнидер потерял сознание во время заседания немецкого правительства в Берлине, его экстренно доставили в больницу. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на официального представителя кабмина Германии Штефана Корнелиуса.
Он уточнил, что Шнидер потерял сознание за столом переговоров. Затем министр пришел в себя, но в целях безопасности он пройдет медобследование. Шнидер не смог присутствовать на групповом фотографировании кабинета министров.
Газета Bild отмечает, что причиной госпитализации главы минтранса ФРГ стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
