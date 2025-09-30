На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава минтранса Германии потерял сознание во время заседания кабмина

Глава минтранса ФРГ потерял сознание на заседании кабмина и был госпитализирован
Depositphotos

Глава министерства транспорта Германии Патрик Шнидер потерял сознание во время заседания немецкого правительства в Берлине, его экстренно доставили в больницу. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на официального представителя кабмина Германии Штефана Корнелиуса.

Он уточнил, что Шнидер потерял сознание за столом переговоров. Затем министр пришел в себя, но в целях безопасности он пройдет медобследование. Шнидер не смог присутствовать на групповом фотографировании кабинета министров.

Газета Bild отмечает, что причиной госпитализации главы минтранса ФРГ стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

26 сентября сообщалось о госпитализации 98-летнего экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса с подозрением на инфекционное заболевание.

16 сентября сообщалось, что осужденный к длительному сроку лишения свободы бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу с недомоганием. У экс-главы государства случился сильный приступ икоты, рвоты и низкого давления.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса попал в больницу.

