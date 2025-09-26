На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве госпитализировали бывшего президента страны Адамкуса

Delfi: в Литве госпитализировали 98-летнего экс-президента страны Адамкуса
Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

В Литве госпитализировали 98-летнего экс-президента страны Валдаса Адамкуса с подозрением на инфекционное заболевание. Об этом сообщает портал Delfi.

«Адамкусу стало плохо вечером 25 сентября, и он обратился в клинику. В связи с подозрением на инфекционное заболевание Адамкус был госпитализирован для обследования и выбора стратегии лечения», — сказали в медучреждении.

В клинике отметили, что в данный момент состояние бывшего президента стабильное.

Адамкус был президентом Литовской Республики с 1998 по 2003 год, а также с 2004 по 2009 год.

16 сентября сообщалось, что осужденный к длительному сроку лишения свободы бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу с недомоганием. У экс-главы государства случился сильный приступ икоты, рвоты и низкого давления. В связи с этим бывшего президента в сопровождении сотрудников исправительной полиции переместили из дома в больницу.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса попал в больницу.

