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Бывший президент Польши Лех Валенса попал в больницу

Бывшего президента Польши Леха Валенсу госпитализировали из-за проблем с сердцем
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Global Look Press

Бывший лидер движения «Солидарность» и экс-президент Польши Лех Валенса был госпитализирован. Об этом он лично сообщил в своей учетной записи в социальной сети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

«Слава Богу, еще раз удалось», — написал Валенса, сопроводив публикацию фотографией, на которой он запечатлен лежащим на больничной койке с подключенными датчиками, катетером и кислородными трубками.

По информации портала Interia, полученной от источника из окружения Валенсы, бывший политик проходит плановую процедуру. Она должна была состояться позднее, однако, по всей видимости, возникла необходимость провести ее именно сейчас. Детали процедуры источник не уточнил.

81-летний Лех Валенса на протяжении длительного времени страдает заболеваниями сердца. В 2008 году ему был установлен кардиостимулятор, а в 2021 году проведена повторная операция в связи с отсоединением провода от аппарата. Помимо этого, экс-президент Польши страдает сахарным диабетом. В 2021 году он был госпитализирован с синдромом диабетической стопы.

В конце прошлого года Валенса попал в больницу с жалобами на сердце.

Ранее Дэвид Бекхэм попал в больницу.

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