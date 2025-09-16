На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-президента Бразилии Болсонару поместили в больницу

Осужденного бывшего президента Бразилии Болсонару госпитализировали
Adriano Machado/Reuters

Осужденный к длительному сроку лишения свободы бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу с недомоганием. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил его сын, сенатор Флавио Болсонару.

По его словам, у экс-главы государства случился сильный приступ икоты, рвоты и низкого давления. В связи с этим бывшего президента в сопровождении сотрудников исправительной полиции переместили из дома в больницу. Болсонару-младший призвал всех бразильцев молиться за здоровье отца.

12 сентября стало известно, что Верховный федеральный суд Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по обвинению в заговоре с целью государственного переворота. Решение суда о признании экс-президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

По версии следствия, среди заговорщиков были члены правительства Болсонару, представители разведки и вооруженных сил. Обвинения предъявлены 35 фигурантам.

Ранее президент Бразилии посоветовал Трампу не вмешиваться во внутренние дела страны.

