В Тамбове выбрали главу города

Мэром Тамбова переизбран Максим Косенков. Это следует из трансляции в группе во «ВКонтакте» Тамбовской гордумы.

За Косенкова проголосовали 34 депутата из 35.

«По результатам тайного голосования, на должность главы администрации Тамбова назначается Максим Юрьевич Косенков», — сказала депутат Любовь Шанина.

Косенков с 3 ноября 2020 года по 31 января 2022 года был временно исполняющим обязанности главы Тамбова, а в феврале 2022-м стал его мэром.

