В Тамбове выбрали главу города

Мэром Тамбова переизбран Максим Косенков
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Мэром Тамбова переизбран Максим Косенков. Это следует из трансляции в группе во «ВКонтакте» Тамбовской гордумы.

За Косенкова проголосовали 34 депутата из 35.

«По результатам тайного голосования, на должность главы администрации Тамбова назначается Максим Юрьевич Косенков», — сказала депутат Любовь Шанина.

Косенков с 3 ноября 2020 года по 31 января 2022 года был временно исполняющим обязанности главы Тамбова, а в феврале 2022-м стал его мэром.

В конце июня этого года городской совет Мариуполя избрал новым мэром города бывшего руководителя правительства Запорожской области Антона Кольцова. По словам главы комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, Кольцов — опытный управленец, имеющий системное мышление. Предыдущий мэр, Олег Моргун, покинул пост в связи с переходом на другую должность.

Ранее в деле экс-мэра Красноярска появились новые фигуранты.

