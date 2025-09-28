На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В деле экс-мэра Красноярска появились новые фигуранты

ТАСС: семь новых фигурантов появились в деле экс-мэра Красноярска Логинова
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В уголовном деле, возбужденном в отношении бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, появились семь новых фигурантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«По настоящему уголовному делу соединено в одно производство еще семь фигурантов», — следует из документа.

В правоохранительных органах сообщили агентству, что в Москву этапировали не всех обвиняемых.

Логинову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в 2018–2024 годах он обеспечивал победу одной из коммерческих компаний в конкурсах «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Красноярска на выполнение дорожных работ.

Логинов возглавил город в сентябре 2022 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя мэра и руководил различными муниципальными структурами. В сентябре 2025-го он подал заявление об отставке.

Ранее суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска по делу о взятках на 180 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами