В деле экс-мэра Красноярска появились новые фигуранты

ТАСС: семь новых фигурантов появились в деле экс-мэра Красноярска Логинова

В уголовном деле, возбужденном в отношении бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, появились семь новых фигурантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«По настоящему уголовному делу соединено в одно производство еще семь фигурантов», — следует из документа.

В правоохранительных органах сообщили агентству, что в Москву этапировали не всех обвиняемых.

Логинову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в 2018–2024 годах он обеспечивал победу одной из коммерческих компаний в конкурсах «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Красноярска на выполнение дорожных работ.

Логинов возглавил город в сентябре 2022 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя мэра и руководил различными муниципальными структурами. В сентябре 2025-го он подал заявление об отставке.

Ранее суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска по делу о взятках на 180 млн.