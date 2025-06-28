Рогов сообщил об избрании нового мэра Мариуполя

Городской совет Мариуполя избрал новым мэром города бывшего руководителя правительства Запорожской области Антона Кольцова. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На внеочередной сессии горсовета Мариуполя депутаты единогласно поддержали кандидатуру Антона Кольцова на пост главы администрации города», — сообщил Рогов.

По его словам, Кольцов — опытный управленец, имеющий системное мышление. Предыдущий мэр, Олег Моргун, покинул пост в связи с переходом на другую должность.

В феврале власти Мариуполя утвердили новые флаг и герб города. Тогдашний мэр населенного пункта объяснил, что цветовое бело-синее решение герба обозначает расположение Мариуполя на берегу Азовского моря, а также исторические особенности основания города. Флаг составлен на основе герба и повторяет его символику.

Ранее глава ДНР рассказал, что Мариуполь станет крупным транспортным хабом.