На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов сообщил об избрании нового мэра Мариуполя

Рогов: мэром Мариуполя избрали экс-главу правительства Запорожской области
close
Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

Городской совет Мариуполя избрал новым мэром города бывшего руководителя правительства Запорожской области Антона Кольцова. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На внеочередной сессии горсовета Мариуполя депутаты единогласно поддержали кандидатуру Антона Кольцова на пост главы администрации города», — сообщил Рогов.

По его словам, Кольцов — опытный управленец, имеющий системное мышление. Предыдущий мэр, Олег Моргун, покинул пост в связи с переходом на другую должность.

В феврале власти Мариуполя утвердили новые флаг и герб города. Тогдашний мэр населенного пункта объяснил, что цветовое бело-синее решение герба обозначает расположение Мариуполя на берегу Азовского моря, а также исторические особенности основания города. Флаг составлен на основе герба и повторяет его символику.

Ранее глава ДНР рассказал, что Мариуполь станет крупным транспортным хабом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами