Медведев признался, что пользуется ИИ, но свои посты пишет сам

Медведев заявил, что пользуется нейросетями, но не при написании постов
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев признался, что пользуется системами искусственного интеллекта, однако не при написании постов в соцсетях. Об этом он в рамках открытой панельной дискуссии «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия», передает РИА Новости.

«Я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. Это не только интересно, это и полезно. Но не при написании, естественно, постов в Telegram-канале, он пока на такое не способен», — отметил он.

Медведев также заявил, что считает качественными российские разработки в сфере ИИ.

30 сентября Сбер предоставил бизнесу и разработчикам открытый доступ к обновленной ИИ-модели для создания векторных представлений текста Giga-Embeddings и генерации видео Kandinsky Video Lite.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, научная команда Сбера активно публикует свои модели генеративного ИИ.

В Сбере отметили, что с помощью Kandinsky Video Lite можно создавать короткие видео длительностью до 10 секунд на основе текстового запроса (промпта).

Ранее в Госдуме предложили перевести сдачу дипломных работ в электронный формат.

