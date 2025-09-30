Медведев признался, что пользуется ИИ, но свои посты пишет сам

Медведев заявил, что пользуется нейросетями, но не при написании постов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев признался, что пользуется системами искусственного интеллекта, однако не при написании постов в соцсетях. Об этом он в рамках открытой панельной дискуссии «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия», передает РИА Новости.

«Я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. Это не только интересно, это и полезно. Но не при написании, естественно, постов в Telegram-канале, он пока на такое не способен», — отметил он.

Медведев также заявил, что считает качественными российские разработки в сфере ИИ.

30 сентября Сбер предоставил бизнесу и разработчикам открытый доступ к обновленной ИИ-модели для создания векторных представлений текста Giga-Embeddings и генерации видео Kandinsky Video Lite.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, научная команда Сбера активно публикует свои модели генеративного ИИ.

В Сбере отметили, что с помощью Kandinsky Video Lite можно создавать короткие видео длительностью до 10 секунд на основе текстового запроса (промпта).

